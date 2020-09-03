إعلان عن رصد “نبضات قلب” تحت مبنى مدمر في بيروت

2020/09/03 | 19:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت,-(أ ف ب) – استأنفت فرق إنقاذ الخميس البحث عن مفقودين محتملين تحت ركام مبنى دمره انفجار بيروت، بعد رصد فريق تشيلي متخصص مؤشرات على وجود جثة على الأقل ورصد نبضات قلب، وفق ما صرّح محافظ بيروت مروان عبود.وعلى الرغم من مرور شهر على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، والاستحالة المنطقية في العثور […]

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