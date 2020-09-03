إعادة 51 مهاجراً عراقياً إلى أربيل في إطار مبادرة فرنسية ألمانية

2020/09/03 | 19:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – أعيد 51 مهاجراً عراقياً كانوا يعيشون في فرنسا والمانيا بناء على طلبهم الخميس الى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق في إطار “أول عملية اوروبية مشتركة من نوعها”، وفق ما أفادت السلطات الفرنسية.هؤلاء العراقيون، ومعظمهم من الأكراد، استفادوا في فرنسا كما في ألمانيا من برنامج المساعدة للعودة الطوعية الذي يقضي بعودة […]

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