2020/09/03 | 19:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 11 دقیقة

327 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

اصدر قائد عمليات البصرة، اللواء الركن، أكرم صدام مدنف، توجيهات إلى القوات الأمنية في المحافظة، أبرزها القيام بعمليات نوعية استباقية لالقاء القبض على مروجي وتجار المواد المخدرة.

وقال مدنف في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (3 أيلول 2020)، ان "من واجب القوات الأمنية تأمين الحماية للطلبة الأعزاء الذين يؤدون إمتحانات نهاية العام الدراسي للصفوف المنتهية".

وأضاف، ان "قيادة العمليات تمكنت من مصادرة أسلحة مختلفة الأنواع ضمن قاطع المسؤولية خلال الفترة القليلة الماضية".

وشدد قائد العمليات، على ضرورة "القيام بعمليات نوعية استباقية لالقاء القبض على مروجي وتجار المواد المخدرة في محافظة البصرة"، فضلا عن "تنسيق العمل الإعلامي بين الجهات الأمنية والإعلام الحر في محافظة البصرة".

وأوضح، ان "قيادة العمليات عازمة على الارتقاء بالواقع الأمني لمحافظة البصرة وأن قواتنا الأمنية تتمتع بروح معنوية عالية، داعيا إلى "تنسيق العمل الاستخباري بين الوكالات الاستخبارية التابعة إلى الوزارات الأمنية في محافظة البصرة عبر خلية الأزمة التي تم تشكيلها من قبل قيادة العمليات".

وأشاد مدنف في الختام "بعمل القوات الأمنية خلال الفترة الماضية التي شهدت إحياء مراسيم العشرة الأولى من شهر محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته الأطهار".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات البصرة تصدر مجموعة توجيهات إلى القوات الأمنية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات البصرة تصدر مجموعة توجيهات إلى القوات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).