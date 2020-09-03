بالصور.. معالجة أكثر من 100 صاروخ لداعش في أيمن الموصل

2020/09/03 | 20:02 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} عالج خبراء مديرية مكافحة المتفجرات أكثر من 100 صاروخ في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.





وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "وبعد ورد نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة نينوى يفيد بوجود اجسام غريبة في منطقة السرجخانة الساحل الايمن اثناء رفع الانقاض لاحد العمارات المتضررة جراء عمليات التحرير".

وبين انه "وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث تم العثور على مخلفات حربية تعود لعصابات د اعش الارهابي عبارة عن صواريخ قاذفة SPG9 عدد 103 صواريخ تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".

عمار المسعودي

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