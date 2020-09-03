الثقافة النيابية تشدد على الاهتمام بالآثار والسياحة في المناطق المتضررة من الارهاب

2020/09/03 | 20:02 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} دعت رئيس لجنة الثقافة والسياحة والاثار في مجلس النواب مدير صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة إلى ضرورة الاهتمام بالجوانب الثقافية والاثارية والسياحية في المناطق المتضررة من العمليات العسكرية والارهابية في البلاد.





وأكدت رئيس اللجنة سميعة الغلاب في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، اليوم اثناء زيارتها إلى مدير صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة في العراق محمد العاني أن "الجوانب الثقافية بجميع مسمياتها يمكن لها المساهمة في تغيير الواقع المتردي الذي خلفته عصابات داعش الاجرامية في المناطق المحررة والتي تضررت بفعل العمليات العسكرية اثناء فترة التحرير".

وأشارت إلى، أن "تغيير الواقع الثقافي والسياحي سيدلي باثره على جميع الأفكار المتطرفة خصوصا لدى من صدم بها اثناء فترات الاعتداءات الغاشمة ابان احتلال داعش لتلك المناطق،" مضيفة أن "إعادة الحياة لها سيكون له الأثر البالغ في إنعاش تلك الجوانب وإعادة الحياة لها للنهوض بواقعها".

عمار المسعودي

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