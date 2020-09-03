2020/09/03 | 20:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

اكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي ، سيتم إرسال الوجبة الأولى من الجرحى للعلاج خارج العراق بعد فتح الأجواء”.

وقال الغزي خلال لقائه بممثلين عن جرحى وذوي شهداء التظاهرات ، ” أن وزارة الصحة ستباشر بإرسال الوجبة الأولى من الحالات الحرجة لجرحى التظاهرات، للعلاج خارج العراق، بعد إجراءات فتح الأجواء أمام الطيران العراقي مع دولتي تركيا والهند، والتي علقت بسبب الإجراءات الصحية لمواجهة جائحة كورونا، من قبل تلك الدولتين.

وبين الغزي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يبدي اهتماماً كبيراً بهذا الملف الحساس، وأن الجهات ذات العلاقة، باشرت بتنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء المرقم (81) لسنة 2020.

وأشار إلى أن اللجنة الطبية المشكلة في وزارة الصحة، باشرت باستقبال الجرحى لغرض تقديم الرعاية الطبية والصحية لهم في المستشفيات الحكومية، وإحالة ممن يستوجب علاجهم في المستشفيات الخاصة، وعلى نفقة الحكومة، موجهاً باستحداث ردهات خاصة لعلاجهم، وبإشراف الملاكات الطبية الأجنبية التي تستقدمها وزارة الصحة بصورة مستمرة.



وفيما يخص ملف ذوي الشهد”.

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