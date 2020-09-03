الشيوعيون والثورات المخملية - مشعل يسار

2020/09/03 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مشعل_يسار بعد تجربة الربيع العربي البادئة في تونس ومصر والمستمرة حتى الآن في سوريا العصيّة رغم أن "الثورة السورية" جمعت تحت العباءة الأميركية الغربية الإسرائيلية قوى الظلام الفاشية (داعش والنصرة) الممولة سعوديا وقطرياً وتركياً (الإسلام السياسي السنّي) وقوى "اليسار الجديد" التروتسكي النزعة والرافض لأي مهادنة طبقية مع قوى الممانعة البرجوازية المتخاصمة مع الإمبريالية ولأي فترة سماح لأنظمتها الدكتاتورية التعسفي ......





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