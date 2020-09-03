بريطانيا تسجل أعلى نسبة إصابات بكورونا منذ شهر مايو

2020/09/03 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

سجلت بريطانيا، اليوم الخميس، أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا خلال أسبوع منذ شهر ايار الماضي.

وذكرت "رويترز" أن 6732 شخص تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا هذا الأسبوع في المملكة المتحدة، وهي أعلى نسبة تسجل منذ شهر ايار الماضي، وفقا لمركز الفحص الطبي البريطاني التابع لوزارة الصحة.

وكانت الحكومة البريطانية أعادت أمس الأربعاء فرض قيود لمنع انتشار مرض "كوفيد-19" في أجزاء من مانشستر الكبرى في شمال إنجلترا، مباشرة بعد رفعها وسط سلسلة انتكاسات مفاجئة.

وقال وزير الصحة مات هانكوك، إن إجراءات التباعد الاجتماعي ستظل مطبقة في منطقتي بولتون وترافورد على عكس ما أعلنه في 28 أغسطس عندما قال إن القيود سترفع في الثاني من سبتمبر.

وأضاف هانكوك في بيان "في أعقاب التغير الكبير في معدلات الإصابة في الأيام القليلة الماضية، تقرر أن تظل القيود القائمة مفروضة على بولتون وترافورد في الوقت الراهن".

وتتعرض حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون لانتقادات بسبب ما يراه الكثيرون تخبطا في تعاملها مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

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