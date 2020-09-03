2020/09/03 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. محافظ الانبار يوجه بإعادة فتح الملاعب الرياضية والسماح بعودة جميع الانشطة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. محافظ الانبار يوجه بإعادة فتح الملاعب الرياضية والسماح بعودة جميع الانشطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).