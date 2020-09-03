وزير الخارجيّة يتسلـَّم نسخة من أوراق اعتماد السفير الهولندي لدى بغداد

2020/09/03 | 20:13 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ تسلـَّم وزير الخارجيّة فؤاد حسين نسخة من أوراق اعتماد السفير الهولندي لدى بغداد ميشيل رينتينار .وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه ان,الجانبين بحثا سُبُل تعزيز العلاقات بين البلدين، والتطوُّرات السياسيّة على الساحتين الإقليميّة، والدوليّة ".وأكّد الوزير , سعي العراق إلى إقامة أفضل العلاقات خدمة لمصالح البلدين، مُبيِّناً أنَّ العراق بيئة خصبة للاستثمار لما يتمتـَّع به من ثروات كثيرة، داعياً إلى مُشارَكة هولندا في إعادة إعمار البُنى التحتيّة، والإفادة من خبراتها في تطوير البلاد ".وأبدى الوزير استعداد وزارة الخارجيّة لتقديم كلِّ ما من شأنه إنجاحه في مهمّته الدبلوماسيّة، وأن يُساهِم في تعزيز العلاقات بين البلدين "./انتهى2

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