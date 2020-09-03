خبير اقتصادي : العراق بحاجة لتخطيط منهجي وموضوعي لاقتصاده خلال الفترة  المقبلة

2020/09/03 | 20:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي صالح الهماشي ان : العراق بحاجة لتخطيط منهجي وموضوعي لاقتصاده خلال الفترة المقبلة.وقال لوكالة / نينا / للانباء ان :زيارة الرئيس الفرنسي لبغداد مهمة جدا لو استطاع العراق انجاح تعاون اقتصادي وليس عقد اتفاقية اقتصادية. واضاف الهماشي ان العراق سبق وان عقد عددا غير قليل من الاتفاقيات مع دول وشركات و لم تنجح اي واحدة منها. واوضح ان : الحكومة بحاجة الى تخطيط موضوعي ومنهجي لتحديد احتياجتها وفرنسا لديها الخبرة .مبينا ان على حكومة الكاظمي الاتفاق على رسم سياسة اقتصادية للبلاد وضمن اطر زمنية محددة لنجاحها./انتهى3

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