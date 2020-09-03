عمليات البصرة : قواتنا صادرت أسلحة مختلفة الأنواع ..والقيام بعمليات نوعية استباقية لألقاء القبض على مروجي وتجار المواد المخدرة

2020/09/03 | 20:13 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة /نينا / اكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن اكرم صدام مدنف ان قيادة العمليات عازمة على الارتقاء بالواقع الأمني لمحافظة البصرة.لافتا الى أن قواتنا الأمنية تتمتع بروح معنوية عالية.وقال مدنف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان قيادة العمليات تمكنت من مصادرة أسلحة مختلفة الأنواع ضمن قاطع المسؤولية خلال الفترة القليلة الماضية.



مشدا على القيام بعمليات نوعية استباقية لألقاء القبض على مروجي وتجار المواد المخدرة في محافظة البصرة.



واكد ان هناك تنسيقا في العمل الإعلامي بين الجهات الأمنية والإعلام الحر في المحافظة .واضاف : ان من واجب القوات الأمنية تأمين الحماية للطلبة الذين يؤدون إمتحانات نهاية العام الدراسي للصفوف المنتهية.واشار مدنف الى تنسيق العمل الاستخباري بين الوكالات الاستخبارية التابعة إلى الوزارات الأمنية في محافظة البصرة عبر خلية الأزمة التي تم تشكيلها من قبل قيادة العمليات .مشيدا بعمل القوات الأمنية خلال الفترة الماضية ألتي شهدت إحياء مراسيم العشرة الأولى من شهر محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته الأطهار./انتهى

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