العراق.. عبوة ناسفة تستهدف رتلاً تابعا للتحالف الدولي بذي قار

2020/09/03 | 20:13 - المصدر: العربية

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آخر تحديث: الخميس 15 محرم 1442 هـ - 03 سبتمبر 2020 KSA 20:11 - GMT 17:11 تارخ النشر: الخميس 15 محرم 1442 هـ - 03 سبتمبر 2020 KSA 18:48 - GMT 15:48

المصدر: دبي - العربية.نت

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً تابعاً لشركات الدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي على الطريق السريع في محافظة ذي قار.وقالت إن القوات الأمنية المرافقة رصدت لهذا الرتل حركة تثير الشك لإحدى السيارات التي كان يستقلها اثنان من المشتبه بهم.

كما أكدت إلقاء القبض على المشتبه بهما.إلى ذلك، أكد سفير الولايات المتحدة الأميركية في العراق، ماثيو تولر، الاثنين الماضي، أن استمرار القصف الصاروخي للتواجد العسكري والدبلوماسي في بغداد، سيدفع واشنطن لمراجعة "كثير من القضايا".وقال إن بلاده لا تريد بقاء عسكرياً دائماً أو قواعد دائمة في العراق، مشيراً إلى أن أميركا ستقرر بقاء قواتها أو خروجها على ضوء استعداد القوات العراقية.

قوات أميركية في العراق (فرانس برس)

وأضاف السفير الأميركي: "هناك أصوات متطرفة تصل إلى حد إطلاق الصواريخ لاستهداف التواجد العسكري والتواجد الدبلوماسي، وهذا لا يمثل الشعب العراقي أو مصلحة العراق"، محذرا من أنه "لو انتصر هذا الخطاب على مصلحة العراق، فهذا يدفع إلى مراجعة كثير من القضايا ليس بين العراق وأميركا؛ بل بين العراق والتحالف الدولي بصورة عامة".يذكر أنه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، شهد العراق عشرات الهجمات التي استهدفت مصالح عسكرية ودبلوماسية أميركية.وتتهم الولايات المتحدة كتائب حزب الله وفصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران بالوقوف وراء هجمات صاروخية متكررة تستهدف سفارتها الموجودة في المنطقة الخضراء ببغداد وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها جنودها إلى جانب قوات التحالف الدولي الأخرى في العراق.

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