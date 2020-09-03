شاهد: موقف تحالف الفتح حول إخراج القوات الأميركية من العراق

2020/09/03 | 20:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التصريحات التي أطلقها مستشار رئيس الوزراء العراقي هشام داوود، حول شرعية قرار مجلس النواب بخروج القوات الاجنبية من البلاد، قوبلت برفض العديد من البرلم...

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