الإعلام الأمني يعلن اعتقال اثنين مشتبه بتورطهما في هجوم على التحالف

2020/09/03 | 20:13 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زادت الهجمات على قوات التحالف في العراق مؤخرا

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