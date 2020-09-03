2020/09/03 | 20:31 - المصدر: السومرية نيوز

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ماكرون يغرد بشأن العراق: سنعمل مع شركائنا على تحشيد المجتمع الدولي

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