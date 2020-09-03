الكاظمي يوافق على قانون التجنيد الالزامي

2020/09/03 | 20:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

كشف مصدر في مجلس الوزراء اليوم الخميس عن موافقة رئيس الوزراء ، القائد العام للقوات المصلحة مصطفى الكاظمي ، لتمرير قانون التجنيد الالزامي “.

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