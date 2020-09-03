مأساة تهز ألمانيا.. امرأة تقتل 5 أطفال لها وتحاول الانتحار

2020/09/03 | 20:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]اكتشفت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، جثث خمسة أطفال داخل إحدى الشقق في عمارة سكنية بمدينة زولينغن غرب البلاد.

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