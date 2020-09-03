كوريا ترسل شحنة من أجهزة فحص كورونا الى العراق

2020/09/03 | 20:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تعتزم كوريا الجنوبية، إرسال شحنة مساعدات من أجهزة فحص فيروس كورونا الى العراق قريباً.وذكر بيان لوزارة الصحة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "سفير جمهورية كوريا لدى العراق جانغ كيونغ- ووك، ألتقى وزير الصحة حسن التميمي في مقر الوزارة اليوم الخميس وتم مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والدعم المقدم من قبل جمهورية كوريا لوزارة الصحة العراقية".وأشار البيان الى ان الدعم الكوري "يتضمن {كتات} فحص فيروس كورونا التي من المقرر ان تصل قريبا الى العراق وكذلك توفير فحوصات pcr لائتلاف الشركات الكورية العامل على مشروع مصفى كربلاء".عمار المسعودي

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