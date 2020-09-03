لجنة نيابية: منافذ كردستان دمرت الزراعة في العراق

2020/09/03 | 20:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد عضو لجنة الزراعة النيابية النائب جمال فاخر، الخميس، بان منافذ كردستان دمرت الزراعة في العراق.

وقال فاخر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ايرادات المنافذ العراقية تدعم خزينة العراق بـ10 مليارات دولار سنويا وهو رقم كبير في الاقتصاد الوطني لكن للاسف في كردستان لاتوجد سلطة للحكومة الاتحادية على منافذها او رقابة وهذا امر موسف لان هيبة الدولة يتم من خلال فرض ارادتها على جميع المنافذ وليس منافذ الجنوب والوسط وترك الشمالية دون اي رقابة”.

واضاف فاخر، ان “منافذ كردستان احدى اهم الاسباب في دمار الزراعة في العراق مؤكدا بانه كل قرارات منع استيراد المحاصيل الزراعية او منتوجات الدواجن او اي بضائع اخرى لايجري تطبيقه في منافذ الاقليم مؤكدا بان اعادة فرض يد الدولة على منافذ كردستان بالغة الاهمية وهي تاتي ضمن توحيد القرارات وضمان ايرادات الدولة والتي يجري توزيعها على كل العراقيين من خلال ميزانية يقرها البرلمان”.

وتضم كردستان الكثير من المنافذ الحدودية التي تعمل دون اي رقابة حكومية منذ سنوات ولايعرف اين تذهب ايرادتها.



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