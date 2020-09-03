مانشستر سيتي يشتري “ميسي” آخر

2020/09/03 | 20:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أبدى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، اهتمامه بالأرجنتيني الشاب، داريو سارمينتو، لاعب خط وسط فريق إستوديانتيس.

وأفاد موقع “Planetfootball” بسعي السيتي للتعاقد مع سارمينتو، البالغ من العمر 17 عاما، الملقب بـ”ميسي الجديد” لامتلاكه مهارات فردية عالية، وذلك بدلا من مواطنه النجم ليونيل ميسي نفسه، الذي دخل في أزمة مع فريقه برشلونة.

وتحرك ماشستر سيتي للتعاقد مع ليونيل ميسي في الميركاتو الحالي، بعد أن أبلغ الأخير فريقه برغبته في الرحيل عنه بموجب بند في عقده يسمح له بذلك، ولكنه انتهى في 10 يونيو الماضي.

لكن برشلونة يعتبر أن موعد ذلك البند انتهى وبالتالي، يجب دفع الشرط الجزائي في العقد والبالغ قيمته 700 مليون يورو، في حال فسخه من جانب واحد قبل صيف 2021 موعد انتهائه.

وكشفت صحفية “فيرونيكا بروناتي” الأرجنتينية، أن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، نصح ليونيل ميسي بالاستمرار مع برشلونة في الفترة الحالية.

وقالت الصحيفة، وهي مصدر موثوق فيما يتعلق بأخبار ليونيل ميسي، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أن غوارديولا تحدث مع ميسي عدة مرات، ونصحه بالاستمرار مع برشلونة في الفترة الحالية، وعند نهاية الموسم يمكنه الانتقال إلى مانشستر سيتي بشكل مجاني، كون انتقاله في الفترة الحالية سيكون فيه الكثير من الصعوبة.

وأضافت أن برشلونة لن يقبل بخروج ميسي إلا عن طريق دفع الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو، وهو أمر شبه مستحيل، وفي أفضل الحالات سيطلب برشلونة مبلغا ضخما مقابل انتقال أعظم لاعب في تاريخه، ما قد يجعل السيتي يواجه عقوبات محتملة بسبب قانون اللعب المالي النظيف، خاصة وأن النادي استطاع أن يلغي عقوبة حرمانه من المشاركات الأوروبية المفروضة عليه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعدما لجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي “كاس”.

كما ألمح خورخي ميسي، والد ومدير أعمال النجم الأرجنتيني ليو، إلى إمكانية استمرار نجله مع برشلونة، حتى انتهاء عقده صيف العام المقبل، وذلك في أول تعليق له بعد الاجتماع الذي جمعه مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس الفريق الكتالوني، مساء أمس الأربعاء.



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