قصتي مع أبي طالب عم رسول الله - سامح عسكر

2020/09/03 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر بدأت القصة منذ كنت في الإخوان وأسمع دائما حديث "الجمرتين والضحضاح" سواء في الجلسات الخاصة أو على المنابر، وبغض النظر عن صحة السند فلم أتعامل يوما مع الحديث بناءً على سنده أو رأي الفقهاء فيه حتى في عز انخراطي مع الجماعات..كان حديث النفس وقتها محفزا لي على الأسئلة:1- لماذا أبو طالب بالذات ذكر مصيره في النار وطريقة عذابه دونا عن بقية المشركين كأبي جهل مثلا أو أمية بن خلف وعقبة بن أبي ......





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