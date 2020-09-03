بعد عودته الى باريس.. ماكرون مخاطباً العراقيين: امامنا تحديات عديدة واعتمدوا على التزامي معكم

2020/09/03 | 20:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الخميس، الشعب والسلطات السياسية في العراق الى الاعتماد على التزامه لهم، مشيرا الى انه سيعمل مع الشركاء لتحشيد المجتمع الدولي لمساندة العراق.

وقال ماكرون بعد عودته الى باريس في تغريدة له على منصة تويتر، “شكرا عزيزي برهم صالح، و الى كل السلطات السياسية، لترحيبكم بي في بغداد”.

واضاف ماكرون، “امامنا تحديات عديدة، وانني اريد اساند الشعب العراقي”،مشددا على “لكم ان تعتمدوا على التزامي معكم، و سنعمل مع شركائنا على تحشيد المجتمع الدولي”.

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