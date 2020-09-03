ماكرون يؤكد مساندته للشعب العراقي والتزامه معه والعمل مع الشركاء لتحشيد المجتمع الدولي

2020/09/03 | 20:44 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساندته للشعب العراقي والتزامه معه والعمل مع الشركاء لتحشيد المجتمع الدولي .وقال الرئيس الفرنسي في تغريدة على " تويتر " بعد عودته الى باريس :" شكرا عزيزي برهم صالح، و الى كل السلطات السياسية، لترحيبكم بي في بغداد.



امامنا تحديات عديدة، و انني اريد اساند الشعب العراقي.



لكم ان تعتمدوا على التزامي معكم، و سنعمل مع شركائنا على تحشيد المجتمع الدولي "./انتهى2

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