2020/09/03 | 20:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / بحث وزير الصحة والبيئة حسن التميمي مع سفير جمهورية كوريا لدى العراق جانغ كيونغ-ووك العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها .كما تم البحث في الدعم المقدم من قبل جمهورية كوريا لوزارة الصحة والمتضمن كتات فحص فايروس كورونا والتي من المقرر ان تصل قريبا الى العراق وكذلك توفير فحوصات pcr لائتلاف الشركات الكورية العامل على مشروع مصفى كربلاء ./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستلزمات طبية كورية تصل الى البلاد قريبا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستلزمات طبية كورية تصل الى البلاد قريبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).