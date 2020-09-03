تسجيل 72 اصابة جديدة بفيروس كورونا بالاردن

2020/09/03 | 20:44 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم، منها 69 محلية، والاخرى لمواطنين قادمين من خارج البلاد.واشارت الصحة الأردنية في موجز صحفي الى ان المملكة سجلت اليوم حالة وفاة جديدة لمواطن في السبعين من العمر، فيما تم شفاء 38 مصابا كانوا يتعالجون بالمستشفيات الحكومية، موضحة ان العدد الإجمالي للإصابات بالاردن وصل الى إلى 2233 .يذكر ان الحكومة الاردنية قررت فرض حظر تجوال شامل في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء يبدأ اعتبارا من الساعة الحادية عشرة من هذه الليلة ولمدة 24 ساعة./انتهى

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