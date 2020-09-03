الكاظمي يستقبل وفدا قياديا للاتحاد الوطني الكردستاني

2020/09/03 | 20:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، وفداً قيادياً من الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة الرئيس المشرك للاتحاد لاهور شيخ جنكي.....

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