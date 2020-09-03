الكاظمي يستقبل وفداً من الاتحاد الوطني الكردستاني ويوصي بأهمية العمل المشترك

2020/09/03 | 20:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على أهمية العمل المشترك بين المركز والاقليم ضمن المنظومة الأمنية العراقية، وضرورة وحدة الرؤى في الملفات السياسية والاقتصادية ضمن الصعيد الوطني.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً قيادياً من الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة لاهور شيخ جنكي، حيث شهد اللقاء مناقشة أهم التحدّيات الأمنية والخدمية التي تواجه العمل الحكومي، وتعزيز أسس التعاون والتكامل في العمل والتنمية بين مؤسسات الحكومة الاتحادية والمؤسسات الحكومية في إقليم كردستان.

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