محافظ نينوى: لا أضرار بشرية في حرائق المصفى

2020/09/03 | 20:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف محافظ نينوى نجم الجبوري عن عدم وجود أضرار بشرية في حرائق مصفى القيارة، مؤكدا أن الأضرار محصورة فقط في خزان الوقود المحترق.

وحول أسباب الحرائق.



أكد الجبوري ان عاصفة رعدية ضربت خزانا للوقود داخل مصفى القيارة ما أدى إلى نشوب حريق في خزان واحد، كاشفا عن مشاركة ثلاث عشرة فرقة إطفاء لإخماد الحريق، بعد ان تمكنت من عزل بقية الخزانات عن الخزان المحترق.

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