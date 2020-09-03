محمد صبحي يطالب الجمهور بمقاطعة الفن الهابط فى مصر

2020/09/03 | 20:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان / أعرب الفنان محمد صبحي، عن استيائه من الأعمال الفنية التى تقدم على الساحة فى مصر خلال الفترة الحالية، مطالبا الجمهور بمقاطعة الفن الهابط الذى يهدم العقول ويشوه الوجدان.وكتب محمد صبحي منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلا:”سأظل أطالب بمقاطعة الفن الهابط الذي يهدم العقول ويشوّه الوجدان […]

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