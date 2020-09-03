على طريقته الخاصة.. الشيخ علي يعلق بشأن استقبال ماكرون في قصر السلام (صورة)

2020/09/03 | 21:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 5 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

علق رئيس تحالف تمدن، فائق الشيخ علي، الخميس، على صورة جمعت الرئيس العراقي، برهم صالح، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال لقائهما في قصر السلام بالعاصمة بغداد.

وقال الشيخ علي، في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم (3 أيلول 2020): انتشرت هذه الصورة..



فصرنا مهزلة!".

وأضاف قائلا: "دعوني أنقل لكم هذه القصة.

بعد مقابلتي للرئيس فؤاد معصوم عام 2014م، لأطلب منه تبني تعديل الدستور.

قلت لرئيس التشريفات فلنجلس بالشرفة.

ضحك ولم يرد!

دخلنا إلى الشرفة في سطح القصر فوجدتها مكبا للنفايات!

سألته ما هذا؟

رد نحن لسنا دولة سيادة النائب!".

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