مقاتلة روسية تعترض طائرتين أمريكية وبريطانية

2020/09/03 | 21:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن مقاتلة من نوع “ميغ-31” تابعة لها اعترضت طائرتين أمريكية وبريطانية فوق مياه بحر البلطيق.

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