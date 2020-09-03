صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لحالتي وفاة و اكثر من 1000اصابة بكورونا

2020/09/03 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم : عدد الاصابات 1115 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——— 74ابو دشير ——— 27الاسكان ———- 3الاعلام ———— 20البياع ———— 39التاجي ———- 57الحرية ———- 56الخطيب ——- 4الدورة ———- 83الدولعي ——— 15الرحمانية ——- 14السيدية ——— 19الشالجية ——— 7الشرطة الخامسة —— 5الشرطة الرابعة ——— 4الشعلة ——— 65الصالحية —— 9الطارمية ——— 43الطوبجي ——— 5العامرية ———- 7العطيفية ——- 17العلاوي ———- 5الغزالية ———- 31القادسية ——— 22الكاظمية ——— 51الكرخ ———— 10اللطيفية ——— 7المحمودية ——- 37المعالف ———- 3المكاسب ——— 2المنصور ———- 40المواصلات ——- 7النصر والسلام —— 4الوشاش ———- 3اليرموك ———- 16اليوسفية ———- 7جكوك ————- 6حي الجامعة —— 25حي الجهاد ——— 59حي الخضراء ——- 10حي العامل ——— 71حي العدل ——— 25حي الفرات ——- 3سبع البور ——— 13سويب ————- 2صدر اليوسفية —- 3كرادة مريم ——— 5ناحية الرشيد ——- 12سكنة جانب الرصافة —- 34محافظة الانبار ——— 1محافظة النجف ——- 1محافظة البصرة ——- 2محافظة الديوانية —— 3محافظة بابل ———- 7محافظة ديالى ——— 1محافظة ذي قار ——- 1محافظة صلاح الدين —- 4محافظة كربلاء ———— 6محافظة المثنى ———— 1

الشفاء:392الوفيات:2

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