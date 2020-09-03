صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لحالتي وفاة و اكثر من 1000اصابة بكورونا


صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لحالتي وفاة و اكثر من 1000اصابة بكورونا
2020/09/03 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :  عدد الاصابات   1115 موزعة كالآتي:

أبو غريب ———  74ابو دشير ———   27الاسكان ———-   3الاعلام ————  20البياع ————    39التاجي ———-    57الحرية ———-    56الخطيب ——-     4الدورة ———-    83الدولعي ———   15الرحمانية ——-   14السيدية ———   19الشالجية ———  7الشرطة الخامسة ——   5الشرطة الرابعة ———  4الشعلة ———   65الصالحية ——   9الطارمية ——— 43الطوبجي ———  5العامرية ———- 7العطيفية ——-   17العلاوي ———- 5الغزالية ———- 31القادسية ——— 22الكاظمية ——— 51الكرخ ————  10اللطيفية ———  7المحمودية ——- 37المعالف ———-  3المكاسب ———  2المنصور ———- 40المواصلات ——- 7النصر والسلام —— 4الوشاش ———-    3اليرموك ———-   16اليوسفية ———-  7جكوك ————-  6حي الجامعة ——  25حي الجهاد ——— 59حي الخضراء ——- 10حي العامل ———  71حي العدل ———  25حي الفرات ——-   3سبع البور ———   13سويب ————-  2صدر اليوسفية —-  3كرادة مريم ——— 5ناحية الرشيد ——- 12سكنة جانب الرصافة —-  34محافظة الانبار ———   1محافظة النجف ——-   1محافظة البصرة ——-  2محافظة الديوانية —— 3محافظة بابل ———-  7محافظة ديالى ———  1محافظة ذي قار ——-  1محافظة صلاح الدين —-   4محافظة كربلاء ————  6محافظة المثنى ———— 1

الشفاء:392الوفيات:2

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