مقاتلة روسية تعترض طائرتين أمريكية وبريطانية فوق بحر بارينتسيفو

2020/09/03 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن مقاتلة من نوع "ميغ-31" تابعة لها اعترضت طائرتين أمريكية وبريطانية فوق مياه بحر بارينتسيفو.

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