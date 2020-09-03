2020/09/03 | 21:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البصرة / نينا / دعا عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النائب كاظم فنجان الحمامي ،الى عقد ندوة مفتوحة ومنقولة عبر الفضائيات العراقية في مركز النهرين للدراسات الإستراتيجية بمشاركة أعضاء الوفد العراقي الذين خاضوا جولات التفاوض مع الكويت بشأن خور عبد الله.وطالب الحمامي في تصريح صحفي الخميس " ان يشارك(وزير النقل الأسبق) عامر عبد الجبار لتبادل وجهات النظر في إطار وطني وأكاديمي يصب في مصلحة العراق وتطلعاته المستقبلية في الذود عن سيادته ونفوذه على مياهه ومسطحاته البحرية في خور عبد الله وشط العرب.



واوضح " ان هذه الدعوة جاءت على خلفية الانتقادات المتكررة التي وجهها عامر عبد الجبار للوفد المفاوض، والذي كان يتألف من خبراء وزارات (الخارجية والدفاع والعدل والنقل).



وسوف يقتصر الحوار في اللقاء المفتوح مع خبراء وزارة النقل المدرجة أسماءهم في أدناه :-- الدكتور حسن علي موسى / دكتوراه في العلوم البحرية من جامعة لندن.- الكابتن كريم جبار السوداني / كابتن أعالي البحار / وماجستير علوم بحرية من جامعة مالمو بالسويد.- الكابتن سمير عبد علي مرزوك / ماجستير علوم هيدروغرافية من الجامعات السويدية.- الكابتن عادل خلف لفتة / مرشد بحري أقدم والمدير الاسبق لميناء أم قصر.- رئيس المهندسين البحريين الأقدم رياض مولة حسين بكلوريوس هندسة بحرية من اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية.ودعا الحمامي.....



عامر عبد الجبار الى الاستجابة للدعوة والمشاركة فيها للتحاور مع الخبراء الذين رشحتهم وزارة النقل للمدة من ٢٠١٧ - ٢٠١٨ .والدعوة مفتوحة أيضا لجميع الفضائيات العراقية.



وسيتولى مركز النهرين تاريخ وموعد انعقاد الندوة بعد استلام موافقة عامر عبد الجبار بالمشاركة./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن البصرة يدعو الى حوار تلفزيوني بين خبراء وزارة النقل المشاركين بالوفد التفاوضي مع الكويت مع وزير النقل الاسبق عامر عبد الجبار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن البصرة يدعو الى حوار تلفزيوني بين خبراء وزارة النقل المشاركين بالوفد التفاوضي مع الكويت مع وزير النقل الاسبق عامر عبد الجبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).