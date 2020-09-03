خلال العام الحالي.. الاتحاد الاوربي يامل بالحصول على 30 مليون جرعة لقاح محتمل ضد كورونا

2020/09/03 | 21:15 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ذكر مسؤول بالمفوضية الأوروبية اليوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي يأمل في الحصول على 30 مليون جرعة من لقاح محتمل لمرض كورونا/كوفيد-19/ بحلول نهاية العام.واضاف : تعد الدفعة الأولى ضمن صفقة أبرمت مع شركة الأدوية البريطانية / أسترا زينيكا/.وبافتراض حصول كل شخص على جرعة واحدة، فإن هذه الدفعة الأولى ستشمل ما بين ستة وسبعة في المئة من سكان الاتحاد الأوروبي.ودفعت المفوضية الأوروبية 336 مليون يورو (397.8 مليون دولار) دفعة أولى لشركة "أسترا زينيكا" لتأمين 300 مليون جرعة على الأقل من لقاحها المحتمل، مع خيار شراء 100 مليون جرعة أخرى.وقال المسؤول: "نريد أن تحصل جميع الدول الأعضاء على نفس السعر ولكن أيضا أن تحصل على اللقاح في نفس الوقت..



وهذا يعني أنه على سبيل المثال، بالنسبة لشركة "أسترا زينيكا"، فسيكون لدينا بحلول نهاية العام عددا محددا من الجرعات..



آمل أن يكون 30 مليون جرعة".وأضاف "ستوزع هذه الجرعات بالتناسب بين الدول الأعضاء وما إلى ذلك حتى نصل إلى 300 مليون جرعة في المجمل تفاوضنا عليها".وأشار المسؤول إلى أن المفوضية الأوروبية نفسها لن تمتلك قارورة واحدة.وسيتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، والتي اختارت جميعا المشاركة في الصفقة شراء جرعات، كما أنها ستقرر بنفسها من يجب تطعيمه أولا./انتهى3

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