كوردي يفوز بجائزة أفضل ممثل في مسلسل

2020/09/03 | 21:15 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الممثل الكوردي شارك بمسلسل الخلافة السويدي

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