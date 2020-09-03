رصد إشارات على وجود أحیاء تحت الأنقاض بعد شھر من انفجار مرفأ بیروت

2020/09/03 | 21:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال أحد عمال الإنقاذ إن الفرق التي تمشط حطام مبان انھارت في منطقة سكنیة ببیروت بعد انفجار المرفأ الشھر الماضي رصدت مؤشرات على وجود أحیاء تحت الأنقاض.

جاءت تصریحاته بعد أن ذكرت وكالة الأنباء الرسمیة أن فریقا من المنقذین ومعھم كلب مدرب رصد حركة تحت مبنى منھار في منطقة الجمیزة في بیروت وھي إحدى أكثر المناطق تضررا من الانفجار.

وقال المسعف إیدي بیطار للصحفیین إن إشارات على وجود تنفس ونبض وإشارات على مجسات حرارة الأجسام تعني أن ھناك إمكانیة لوجود ناجین.

وتسلق عمال الإنقاذ أنقاض المبنى المنھار جراء الانفجار الذي تسبب في مقتل 190 شخصا وإصابة ستة آلاف یوم الرابع من أغسطس آب.

وثبت فریق الإنقاذ كشافات للإضاءة في الموقع مع غروب الشمس.



وحمل أحد المنقذین كلبا للإنقاذ فوق كومة من الأنقاض.

وقال بیطار إنھ تم استدعاء وحدة من الدفاع المدني للمساعدة بمعدات إضافیة لإجراء البحث.

وذكرت وسائل إعلام محلیة أنھ إذا توصلت أي جھود للبحث والإنقاذ إلى أنھ لا یزال ھناك أحیاء فإن إنقاذھم سیستغرق ساعات على الأرجح.

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