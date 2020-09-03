حقوق الإنسان النيابية ومفوضيتها تبحثان ملف الانتهاكات في التظاهرات

2020/09/03 | 21:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية مع مفوضية حقوق الإنسان، مؤتمرا صحفيا في محافظة كركوك.

رئيس اللجنة أرشد الصالحي بين أن الهدف من زيارة وفد المفوضية هو الاطلاع على ملف حقوق الإنسان في المحافظة، خاصة فيما يتعلق بأحداث التظاهرات وما رافقها من انتهاكات بحق المتظاهرين، والتجاوزات التي تعرضت لها القوات الأمنية.

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