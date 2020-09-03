بعد زواجها من عايض يوسف.. هبة حسين تتصدر تريند تويتر بالسعودية

2020/09/03 | 21:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تصدر إسم الإعلامية السعودية هبة حسين ، موقع التدوينات القصيرة تويتر ، بعد إعلان الفنان السعودي عايض يوسف ، عقد قرانه مساء أمس الأربعاء.واقتصر الحفل على حضور عائلتي العروسين فقط، والأصدقاء المقربين ، وقد اختارت العروس هبة الحسين فستاناً فاخراً من تصميم روبرتو كافالي يبلغ سعره حوالي 6.140 دولار أمريكي، وجاء […]

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