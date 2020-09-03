فرنسا تندد بـ”الهجوم الخطير” للولايات المتحدة على الجنائية الدولية

2020/09/03 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – اعتبرت فرنسا الخميس أن العقوبات الأميركية التي تستهدف المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة تعد “هجوما خطيرا” على الهيئة و”تثير تساؤلات” بشأن استقلال القضاء.وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن “الإجراءات التي أُعلن عنها في الثاني من أيلول/سبتمبر تعد هجوما خطيرا على المحكمة والدول الموقعة على نظام […]

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