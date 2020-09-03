الغريباوي تحدد ادوات “الرد العراقي” على انتهاكات تركيا للسيادة الوطنية

2020/09/03 | 21:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

حددت النائب انتصار الغريباوي، الخميس، ادوات الرد العراقي على انتهاكات تركية على السيادة الوطنية.

وقالت الغريباوي هي عضو في ائتلاف دولة القانون في حديث لـ/ المعلومة/،ان” انتهاكات القوات الامريكية في شمال العراق هي تجاوز سافر لكل الاعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية وحسن الجوار لايمكن القبول بها مطلقا مؤكدا بان السيادة الوطنية العراقية خط احمر ولن نقبل باي انتهاك لاي منطقة في البلاد”.

واضافت، ان “ العراق لديها ادوات كثيرة للرد على انتهاكات تركيا على السيادة الوطنية منها المنظمات الدولية التي تتضمن معاهدات تصل الى فرض العقوبات على الدول التي تمارس اعتداءات على دول اخرى بالاضافة الى ان اقتصاد تركيا مرتبط بشكل كبير بالاسواق العراقية من خلال تجارة تصل الى مليارات الدولارات سنويا يمكن من خلالها دفع انقرة الى تغير سياستها والابتعاد على انتهاك السيادة والالتزام بحسن الجوار”.

واشارت الغربياوي الى ان” الوضع يحتم عقد جلسة طارئة للبرلمان من خلال لجنة العلاقات الخارجية من اجل دراسة الوضع واتخاذ مايلزم من قرارات تسهم في حماية السيادة الوطنية”.

وكانت القوات التركية توغلت في عمق الاراضي العراقية في محافظة دهوك خلال الاسابيع الماضية بالاضافة الى تكرار مسلسل القصف الجوي.



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