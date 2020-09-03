كربلاء تتوقع انتاج 160 الف طن من التمور لموسم هذا العام

2020/09/03 | 21:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء المقدسة

اكدت مديرية زراعة كربلاء ان انتاج التمور لهذا العام من المتوقع ان يبلغ 150 الى 160 الف طن بزيادة عن الاعوام السابقة بنسبة جيدة بسبب المكافحة الجوية.

وقال معاون مدير الزراعة مجيد الخزعلي لـ /المعلومة/، ان “مديرية الزراعة تتوقع انتاح 150 الى 160 الف طن من التمور لموسم هذا العام، بزيادة عن الاعوام السابقة نتيجة للمكافحة الجوية لحشرة الدوباس”.

واضاف الخزعلي انه “في كربلاء تتواجد مليوني نخلة كل نخلة يصل معدل انتاجها من 60 الى 80 كيلو”.



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