خلال اقل من 24 ساعة.. انتحار شخصين في منطقة بالعراق

2020/09/03 | 21:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن مصدر طبي في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية، الخميس، انتحار شخصين (فتاة وشاب) خلال اقل من 24 ساعة.

وقال المتحدث بإسم دائرة صحة جمجمال شريف رحيم في تصريح لوسائل اعلام كوردية تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "فتاة تبلغ من العمر 18 عاما قامت بخنق نفسها وقد وصلت جثتها في الساعة الرابعة عصرا الى المستشفى العام في القضاء".

واضاف، انه "بحسل عائلة الفتاة، فغن سبب الانتحار يعود الى عدم حصولها على درجة عالية خلال الامتحانات النهائية".

من جهته اكد مصدر في الشرطة انتحار شاب يبلغ من العمر 21 سنة، دون الكشف عن الاسباب.

ا.ح

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