الداخلية تحسم مصير تشكيل قوات حفظ القانون (وثيقة)

2020/09/03 | 21:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 25 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قررت وزارة الداخلية، إلغاء تشكيل قيادة قوات حفظ القانون وتحويلها الى آمرية بمستوى قسم تابع إلى مديرية شرطة بغداد.

وجاء في كتاب صادر عن الوزارة، تلقى" ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (3 أيلول 2020)، أنه تقرر "الغاء تشكيل قيادة قوات حفظ القانون وتنقل كافة موجوداتها ومنتسبيها الى مديرية شرطة محافظة بغداد".

وأضاف، أنه يتم "استحداث امرية قوات حفظ القانون وبمستوى قسم ويكون ارتباطها بمديرية شرطة محافظة بغداد".

وكان مكتب رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، أعلن في تشرين الأول 2019، أن مجلس الأمن الوطني قرر تشكيل قيادة قوات حفظ القانون لتأدية مهام حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى وتأمين المظاهرات.

ويأتي هذا القرار بعد تنديد دولي ومحلي باستخدام "القوة المفرطة" وإطلاق الرصاص الحي من قبل الأجهزة الأمنية تجاه المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل وإصابة الاف المتظاهرين، الأمر الذي دفع عبدالمهدي إلى فتح تحقيق بالحادثة ومحاسبة كل من يثبت استخدامه للرصاص الحي والعنف المفرط مهما تكن رتبته العسكرية.

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