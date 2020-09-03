رئيس مجلس النواب والسفير الكويتي في العراق يبحثان تعزيز سبل التعاون بين البلدين

2020/09/03 | 21:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع السفير الكويتي في العراق سالم الزمانان، العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون بين البلدين الشقيقين.





وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل، اليوم الخميس، سفير دولة الكويت في العراق سالم الزمانان”.

واوضح البيان، انه “جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز سبل التعاون وفقا للمصالح المتبادلة، كما بحث اللقاء عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

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