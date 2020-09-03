التوزيع الجغرافي للاصابات الـ 1115 بـ كورونا اليوم في جانب الكرخ

2020/09/03 | 21:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، اليوم الخميس، عن تفاصيل الاصابات الجديدة بفايروس كورونا التي اعلن عنها اليوم.واعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 4755 إصابة جديدة بكورونا بينها 1115 في الكرخ، فيما أكدت شفاء 3552 مصاباً.

أبو غريب ——— 74ابو دشير ——— 27الاسكان ———- 3الاعلام ———— 20البياع ———— 39التاجي ———- 57الحرية ———- 56الخطيب ——- 4الدورة ———- 83الدولعي ——— 15الرحمانية ——- 14السيدية ——— 19الشالجية ——— 7الشرطة الخامسة —— 5الشرطة الرابعة ——— 4الشعلة ——— 65الصالحية —— 9الطارمية ——— 43الطوبجي ——— 5العامرية ———- 7العطيفية ——- 17العلاوي ———- 5الغزالية ———- 31القادسية ——— 22الكاظمية ——— 51الكرخ ———— 10اللطيفية ——— 7المحمودية ——- 37المعالف ———- 3المكاسب ——— 2المنصور ———- 40المواصلات ——- 7النصر والسلام —— 4الوشاش ———- 3اليرموك ———- 16اليوسفية ———- 7جكوك ————- 6حي الجامعة —— 25حي الجهاد ——— 59حي الخضراء ——- 10حي العامل ——— 71حي العدل ——— 25حي الفرات ——- 3سبع البور ——— 13سويب ————- 2صدر اليوسفية —- 3كرادة مريم ——— 5ناحية الرشيد ——- 12سكنة جانب الرصافة —- 34محافظة الانبار ——— 1محافظة النجف ——- 1محافظة البصرة ——- 2محافظة الديوانية —— 3محافظة بابل ———- 7محافظة ديالى ——— 1محافظة ذي قار ——- 1محافظة صلاح الدين —- 4محافظة كربلاء ———— 6محافظة المثنى ———— 1

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