قائد شرطة ديالى يعلن اصدار قرار بحق اثنين من الخاطفين.. احدهم مؤبد

2020/09/03 | 21:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى

اعلن قائد شرطة ديالى اللواء حامد الشمري، الخميس، ع اصدار قرار قضائي بحق اثنين من الخاطفين.

وقال الشمري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” محكمة جنابات ديالى الاولى اصدرت قرارها العادل بحق المدان (ع – ه) حكماً بالسجن المؤبد مرتين والمدان (ن – ع) بالسجن 15 سنة بتهمة ارتكاب جريمة الخطف”.

واضاف الشمري،ان” شرطة ديالى بكواردها وفرق الامنية مستمرة في تعقب خلايا الاجرام والارهاب من اجل تحقيق الاستقرار والامان مؤكدا بان معدلات الخطف في ديالى في معدلات متدنية جدا نتجية الجهود الكبيرة للفرق الامنية”.

وكانت ديالى شهدت في السنوات الاخيرة ارتفاع واضح في معدلات الخطف خاصة قرب بعقوبة والمقدادية الا ان جهود القوى الامنية واعتقال العديد من الشبكات اسهمت في خفضها بمعدلات كبيرة.



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