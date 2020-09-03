2020/09/03 | 21:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد:الفرات نيوز} سجل قضاء أبو غريب ومنطقة الدورة في بغداد، الخميس، اعلى حصيلة يومية بفيروس كورونا بعد اعلان 1115 حالة جديدة في الكرخ بحسب البيان الوزاري.





وذكرت دائرة صحة الرخ في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم توزعت كالتالي:-

أبو غريب ——— 74

ابو دشير ——— 27

الاسكان ———- 3

الاعلام ———— 20

البياع ———— 39

التاجي ———- 57

الحرية ———- 56

الخطيب ——- 4

الدورة ———- 83

الدولعي ——— 15

الرحمانية ——- 14

السيدية ——— 19

الشالجية ——— 7

الشرطة الخامسة —— 5

الشرطة الرابعة ——— 4

الشعلة ——— 65

الصالحية —— 9

الطارمية ——— 43

الطوبجي ——— 5

العامرية ———- 7

العطيفية ——- 17

العلاوي ———- 5

الغزالية ———- 31

القادسية ——— 22

الكاظمية ——— 51

الكرخ ———— 10

اللطيفية ——— 7

المحمودية ——- 37

المعالف ———- 3

المكاسب ——— 2

المنصور ———- 40

المواصلات ——- 7

النصر والسلام —— 4

الوشاش ———- 3

اليرموك ———- 16

اليوسفية ———- 7

جكوك ————- 6

حي الجامعة —— 25

حي الجهاد ——— 59

حي الخضراء ——- 10

حي العامل ——— 71

حي العدل ——— 25

حي الفرات ——- 3

سبع البور ——— 13

سويب ————- 2

صدر اليوسفية —- 3

كرادة مريم ——— 5

ناحية الرشيد ——- 12

سكنة جانب الرصافة —- 34

محافظة الانبار ——— 1

محافظة النجف ——- 1

محافظة البصرة ——- 2

محافظة الديوانية —— 3

محافظة بابل ———- 7

محافظة ديالى ——— 1

محافظة ذي قار ——- 1

محافظة صلاح الدين —- 4

محافظة كربلاء ———— 6

محافظة المثنى ———— 1

الشفاء:392

الوفيات:2

وفاء الفتلاوي

شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي.. الدورة وأبو غريب يسجلان اعلى حصيلة يومية في الكرخ) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي.. الدورة وأبو غريب يسجلان اعلى حصيلة يومية في الكرخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).