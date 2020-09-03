الحلبوسي يبحث مع السفير الكويتي العلاقات الثنائية

2020/09/03 | 21:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، سفير دولة الكويت في العراق سالم الزمانان.وجرى خلال اللقاء / حسب بيان لمكتب الحلبوسي / بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتعزيز سبل التعاون وفقا للمصالح المتبادلة، كما بحث اللقاء عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك./انتهى3

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